Brexit görüşmelerinde tarafların zamanı daralıyor

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılığı sonrasında taraflar arasında imzalanacak olan ticaret anlaşması görüşmelerinde zaman daralırken, her iki taraftan diplomatlar karşı taraf hakkında memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlar.

Avrupa Birliği'nden bir diplomat, anlaşma yapılması ihtimali hakkında büyük bıkkınlık olduğunu ifade etti.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, taraflar arasında hala büyük ve önemli ayrılıklar olduğunu söyledi. Bir ticaret anlaşması imzalamak istediğini ifade eden Johnson, önlerinde çok yol olduğunu ve durumun ülkesinin AB'deki "dostlarının" tutumuna bağlı olduğunu belirtti.

Birleşik Krallık'ın Brexit anlaşması olsun ya da olmasın refah içinde olacağını söyleyen Johnson, müzakerelerin gün içinde devam edeceğini hatırlattı.