"Brexit müzakerelerinde hala problemler var"

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinde problemlerin devam ettiğini, ancak anlaşma olsun ya da olmasın, ülkesinin ekonomik büyümeye devam edeceğini ifade etti.

"Müzakerelerde pozisyon değişmedi, problemler var" diyen Johnson, bir ticaret anlaşması olmaması halinde ne yaşanacağına ilişkin soruya ise, "Birleşik Krallık'ın kendi yasalarının tam olarak kontrolünü eline alacağını, kendi balıkçılığının kontrol edebileceğini herkesin anlaması yaşamsal önemde. DTÖ şartları da Britanya için tatmin edici olur. Biz önümüze çıkacak her türlü zorlukla kesinlikle başa çıkabilecek durumdayız" yanıtını verdi.

Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret anlaşması müzakereleri balıkçılık ve adil rekabet ortamı konularında tıkanmış durumda. Adil rekabet ortamı konusunda ilerlemeler sağlandığı ifade edilse de balıkçılık konusuna henüz bir çözüm ortaya konmuş değil.

Diğer yandan, Johnson tarafından dün Brexit müzakerelerinde kilitlenmiş durumda bulunan balıkçılık konusunda yeni bir teklif yapıldığı belirtildi.

Birleşik Krallık medyasında yer alan haberlere göre, dün Başbakan tarafından yapılan teklif taraflar arasında konu hakkında bulunan farklılıkları azalttı.

Birleşik Krallık, kendi sularında tutulan balıklar için nakit kesinti oranını 3 yıl için yüzde 60 olan önceki tekliften, 5 yıl için 1/3'e çekti. AB ise daha önce 10 yıl için yüzde 18 olan teklifini 7 yıl için yüzde 25 olarak revize etti.

Teklif sonrasında uluslararası ajanslara açıklama yapan bir AB kaynağı ise "Bizim yanıtımız halen hayır" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık, geçiş döneminin sona ereceği 31 Aralık'ta Avrupa Birliği'nden tamamen ayrılmış olacak.