"Brexit sonrası ilişkilerin bazı kısımları halen tanımlanmış değil"

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, AB ve Birleşik Krallık arasında imzalanan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın "biraz" istikrar sağladığını ancak AB ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit sonrası ilişkilere dair henüz tanımlanmamış kısımlar olduğunu söyledi.

"Brexit usulüne göre gerçekleştirildi" diyen Barnier, dış politikalarda işbirliği üzerinde görüşülmesi gerekenler konular olduğunu ifade etti.