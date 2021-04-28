“ Brexit ticaret anlaşması içten, doğru bir şekilde hayata geçirilmeli”

Avrupa Parlamentosu'nun AB ile Britanya arasında imzalanan Brexit ticaret anlaşmasını onaylamasının ardından konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmanın hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.



Anlaşmanın onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Ursula von der Leyen, "Ticaret ve İşbirliği Anlaşması, Britanya ile güçlü ve yakın bir ortaklığın temelini oluşturuyor. Anlaşmanın doğru ve içten bir şekilde uygulanması zaruri" dedi.



Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Britanya'nın AB'nin "önemli dost ve ortağı" olduğunu belirtti.



"Avrupa Parlamentosu'nun AB-Britanya ticaret ve işbirliği anlaşmasını onaylaması memnuniyet yaratan bir sonuç. AB ile Britanya ilişkileri için önemli bir adım ve yeni bir dönemi açıyor" diye konuşan Michel, "AB, Britanya ile önemli bir dost ve ortak olarak yapıcı şekilde birlikte çalışmaya devam edecek" dedi.