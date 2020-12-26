Brexit ticaret anlaşmasının detayları yayımlandı

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasında mart ayından bu yana süren ve 24 Aralık'ta imzalanan Brexit sonrası Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'na dair detaylar yayımlandı.

Tarafların üzerinde anlaştığı ticareti yapılan mallar için sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota anlaşması AB ve Birleşik Krallık ihracatçıları tarafından olumlu görüldü.

Anlaşmanın önümüzdeki günlerde AB ve Birleşik Krallık parlamentolarında onaylanması bekleniyor.

Hem Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hem de Birleşik Krallık Başbakanı Borsi Johnson anlaşma konusunda olumlu yorumlar yaptılar.

Von der Leyen, "Anlaşma adil, dengeli ve iki tarafın da sorumluluklarının eşit olduğu bir anlaşma oldu" dedi.

Johnson ise, "Avrupalı ortaklarımızla görüşmeler zaman zaman zorlu geçse de tüm Avrupa için iyi bir anlaşmaya imza attığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya göre, taraflar eşit şartlara sahip olacak, yani iki taraf da sübvansiyon veya benzeri bir uygulama ile fiyat kıramayacak. Johnson, taraflardan birinin fiyat kırması durumunda tarifelerin uygulanabileceğini vurguladı.

Uzun süre anlaşmanın kritik konularından biri olan balıkçılık konusunda ise, 5,5 senelik bir geçiş süreci sonunda AB balıkçıları Birleşik Krallık karasularında avlanabilecek, ancak ülke karasularında yakalanan balıklarda, Birleşik Krallık'ın önceden yarı yarıya olan payı üçte ikiye yükseltilecek ve balıkçılık kotaları yıllık olarak görüşülecek.