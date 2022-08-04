Brezilya, faizi 50 baz puan daha artırdı
Brezilya Merkez Bankası üst üste 12. toplantısında da faiz oranında beklentiler dahilinde artışa gitti. Banka, bir sonraki toplantı için yeni bir artırımın olabileceğinin de sinyallerini verdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Brezilya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan yükseltti, Eylül ayındaki toplantıda da daha küçük bir faiz artırımına gidebileceği sinyalini verdi.
Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan para politikası kurulu, faiz oranını yüzde 13.25'ten 2017'den bu yana en yüksek faiz oranı olan yüzde 13.75'e çıkarmaya karar verdi.
Reuters anketine katılan 23 ekonomist faiz oranının 50 baz puan artırılmasını bekliyorlardı.