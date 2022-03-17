Brezilya Merkez Bankası, faiz artırımını sürdürüyor

COPOM'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı 100 baz puan artırılarak yüzde 10,75'ten yüzde 11,75'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de 100 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi.

Böylece COPOM, son 9 toplantısında faizi toplam 975 baz puan artırmış oldu.

COPOM'un enflasyon hedefi +-1,5 puan ile yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon en son yıllık yüzde 10,54 seviyesinde geldi.

COPOM'un son beklenti anketinde enflasyon tahmini bu yıl için yüzde 6,45, gelecek yıl için yüzde 3,70 oldu.

Aynı ankette faiz tahmini bu yıl sonu için yüzde 12,75, gelecek yıl sonu için yüzde 8,75 olarak belirlendi.

COPOM, bir sonraki toplantısını 5 Mayıs'ta gerçekleştirecek.