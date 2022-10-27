Brezilya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Brezilya Merkez Bankası, altı yılın zirve seviyesinde olan politika faizini art arda ikinci kez sabit tutarken, ekonomik büyümenin yavaşladığını ancak enflasyonun yüksek seyrine devam ettiğini söyledi.

Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan para politikası kurulu, faiz oranını yüzde 13.75'te sabit tutmaya karar verdi.

Ekonomistlerin beklentisi de faiz oranının yüzde 13.75'te sabit tutulacağı yönündeydi.