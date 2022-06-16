Brezilya Merkez Bankası'nda faiz artırımları sürüyor
Brezilya Merkez Bankası, üst üste 11'inci toplantısında da faiz oranında beklentiler doğrultusunda artışa gitti.
Brezilya Merkez Bankası'ndan (COPOM), yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı 50 baz puan artırılarak yüzde 12,75'ten yüzde 13,25'e çıkarıldı. Piyasa beklentisi de 50 baz puan faiz artışı olacağı yönündeydi.
Böylece COPOM, son 11 toplantısında faizi toplam 1125 baz puan artırmış oldu.
COPOM'un enflasyon hedefi +-1,5 puan ile yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon en son yıllık yüzde 11,73 seviyesinde geldi.
COPOM, bir sonraki toplantısını 4 Ağustos'ta gerçekleştirecek.