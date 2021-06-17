Brezilya'da faizler 0,75 puan artışla yüzde 4.25'e yükseldi

Brezilya Merkez Bankası para politikasının "kısmi" normalleşmesine yönelik planlardan vazgeçip "nötr" faiz oranlarına dönüş yapacağını belirterek ileride daha büyük faiz artırımlarının yapılma ihtimalini artırdı.

Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan para politikası kurulu, faiz oranını oy birliğiyle yüzde 4.25'e çıkarmaya karar verdi.

Brezilya'da ekonomik büyüme pek çok uzmanın beklediğinden çok daha güçlü seyrederken enflasyon da merkez bankasının hedef aralığını aştı. Merkez bankası yetkilileri, faizlerin muhtemelen planlanandan daha fazla ve belki de daha hızlı artırılacağının sinyalini verdiler.

Reuters anketine katılan 37 ekonomistin hepsi faiz oranının 75 baz puan artırılmasını bekliyorlardı.