Brezilya'dan sıkılaşmaya mola

Brezilya Merkez Bankası, ABD ve Avrupalı yetkililer enflasyonla mücadeleye devam etse de agresif sıkılaştırma politikasını durdurdu ve politika faizini sabit tuttu.

Merkez bankasının Copom olarak adlandırılan para politikası kurulu, dün aldığı kararla faiz oranını yediye karşı iki oy ile yüzde 13.75'te sabit tuttu.

Reuters anketine katılan 82 ekonomistten 24'ü faizlerin sabit tutulmasını bekliyorlardı.