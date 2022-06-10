BRICS ekonomi bakanları çok sayıda anlaşma imzaladı

12. BRICS Ekonomi ve Ticaret Bakanları Toplantısı dün video konferans yoluyla düzenlendi.

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS ülkelerinin ekonomi ve ticaret bakanları, bazı uluslararası örgütlerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, dijital ekonomi, ticaret, yatırım, sürdürebilir gelişme, tedarik zinciri ve çok taraflı ticaret mekanizması gibi alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Toplantıda BRICS iş birliğine dair bir ortak bildiri yayımlanmasının yanı sıra çok taraflı ticaretin geliştirilmesi, Dünya Ticaret Örgütü'nde reform, tedarik zincirinin korunmasında iş birliği gibi konularda çeşitli belgeler imzalandı. Söz konusu toplantı, 14. BRICS Zirvesi için hazırlık niteliği taşıyor.