Buffet ve Musk yanılıyor olabilir mi?

Barış ERKAYA

Türkiye’de halkın tartışmasız en sıcak gündemi: Her geçen gün iliklerimize kadar hissettiğimiz yüksek enflasyon. Ama bu sadece bizim coğrafyanın gündemi mi? Türkiye’deki kadar astronomik olmasa da bütün dünya, özellikle de ABD yüksek enflasyon sınavına girmiş durumda. Bunun önüne geçebilmek için Fed parasal sıkılaştırmada her toplantısında daha da “şahin” bir mesaj veriyor. Pandemi döneminde piyasaya sürdüğü trilyon dolarları piyasadan nasıl çekeceğini şeffaf bir şekilde de açıklıyor. Faizleri yukarı çekme takvimi ise giderek agresifleşiyor. Bu senaryo tartışmasız çoğu varlık sınıfı için (hisse senetleri, tahvil) kötü senaryo. Fakat ne altın fiyatlarında üstelik de Rusya-Ukrayna bölgesinde savaş olmasına rağmen bir yükseliş var ne de Amerikan hisse senedi piyasasında “çok düştü” diyebileceğimiz bir düşüş.

FED’İN ALGI OYUNLARI

Bu durumda akla şu soru geliyor: Fed bir tiyatro mu oynuyor? Yani tüm yaptığı enflasyon bekleyişlerini etkileyecek bir iletişim politikası yürütüp arka planda güvercin bir stratejiyle ilerlemek mi? Bunları tartışırken diğer yandan ABD’nin savunma harcamaları için 800 milyar dolarlık bir pakedi daha sessiz sedasız devreye soktuğunu gördük. Bir yandan ayda 95 milyar doları piyasadan çekeceğini açıklarken diğer yandan 800 milyar dolarlık, 22 yıldır görülmemiş bir savunma bütçesi gündeme geliyor. Yani yine dolar basılacak bir dönem önümüzde.

Hal böyleyken bir yandan Elon Musk’ın Twitter hisselerinde yaptığı 2.89 milyar dolarlık alım ve ele geçirdiği yüzde 9’un üzerinde pay, diğer yandan kriz dönemlerinde yaptığı alımlarla ün yapmış Warren Buff ett’ın HP hisselerinde yaptığı 4.2 milyar dolarlık (toplam hisselerin yüzde 11.5’i) agresif alımlar bu hikayeyi daha da ilginçleştiriyor. Demek ki büyük yatırımcılar hisse senedi piyasasında cazibe görüyor. Her ne kadar New York Fed’in eski başkanı William Dudley Fed’in enflasyonu dizginlemek için Wall Street’in darmaduman edeceğini iddia etse de.

Kötü gösterge: Savaşla bile yükselmeyen altın

Altının yatırımcılar açısından bir güvenlik yatırımı olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat Ukrayna ile olan sıcak savaşın arkasına Avrupa-ABD-Rusya arasında görülmemiş bir soğuk savaşa giden bir yolda bile altın fiyatlarında agresif bir yükseliş yaşanmamışsa yükseliş için daha ne olması gerekiyor? Üstelik de dünya tarihinde uzun süredir görülmemiş bir enflasyon baskısı da varken. İşte altının bu yılki seyri açısından kritik soru bu. Şu ana kadar tartıştıklarımızla birleştirirsek doların gücü konusunda şu ana kadar yazılan çizilen felaket senaryolarının hiçbirisini tutmadığını görüyoruz. Bu altın için pek de iyi bir gelecek beklentisi sağlamıyor.