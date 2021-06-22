Buğday fiyatları arz endişeleriyle yükseldi

Chicago borsasında işlem gören buğday vadeli kontratları ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) ürün kalite raporundaki tespitlerin piyasa beklentilerinin altında kalmasının ardından arz endişeleriyle yüzde 1 yükseldi.

Bakanlığın raporuna göre her ne kadar hafta sonundaki yağışlar bir miktar rahatlama sağlasa da kurak geçen baharlık buğdayın ürün kalitesi belirgin şekilde düştü.

USDA mahsülün yalnızca yüzde 27'sinin en üst düzey kalitede olduğunu açıklarken, bir önceki rapor dönemine göre 10 puan gerileyen bu oran piyasanın beklentilerinin çok altında kaldı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday kontratı dün yüzde 0.3 yükseldikten sonra bugün de yüzde 1 yükselerek 6.71 dolar/bushel yani 246.6 dolar/ton seviyesine çıktı.

Mısır vadeli kontratları dün yüzde 0.6 geriledikten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 6.60 dolar/bushel, yani 259.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0.2 değer kaybederek 14.12 dolar/bushel yani 518.8 dolar/ton seviyesine geriledi.