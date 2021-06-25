Buğday fiyatları üç haftadır düşüşte

Buğday, dünya genelinde arzın bol olacağı beklentileriyle art arda üç haftadır haftalık kayıp vermeye hazırlanıyor.

Buğday dün yüzde 1.8 düştükten sonra bugün yüzde 0.2 yükselerek 6.53 dolar/bushel yani 239.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır haftayı yükselişle kapatacak

Mısır vadeli kontratları da dün yüzde 1.5 geriledikten sonra bugün yüzde 0.7 artışla 6.57 dolar/bushel yani 258.6 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır bir önceki haftayı yüzde 4.2 ekside kapatmasının ardından bu haftayı haftalık bazda yüzde 0.5 artıda kapatması bekleniyor.

Soya yağış etkisiyle düştü

Soya fasulyesi vadeli kontratları ise ABD'deki yağışların arza dair endişeleri azaltmasıyla haftalık bazda yüzde 1.5'ten fazla düşüşle art arda üç haftayı ekside kapatması tahmin ediliyor.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları yüzde 0.7 gerileyerek altı günün en düşük seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.1 artışla 13.45 dolar/bushel, yani 492.2 dolar/ton seviyesine yükseldi.