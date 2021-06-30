Buğday fiyatları, yüksek üretim beklentisiyle geriledi
Buğday fiyatları, Rusya'daki yüksek üretim beklentisiyle düşüş yaşarken, soya fasulyesinde hafif yükseldi. Mısırda ise yüzde 1'e yakın geriledi.
Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD hükümetinin stok ve ekili alan raporu öncesinde işlemcilerin pozisyonlarını değiştirmeleriyle hafif yükseldi.
Mısır fiyatları ise gerilerken, buğdayın vadeli kontrat fiyatlarıysa dünyanın en büyük ihracatçısı Rusya'daki yüksek üretim beklentisiyle düştü.
Soya fasulyesi yüzde 0.4 artarak 13.17-1/4 dolar/bushele yani 483.9 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısır vadeli kontratları yüzde 0.8 azalarak 5.44-1/4 dolar/bushele, yani 214.2 dolar/ton seviyesine düştü.
Buğday vadelileriyse yüzde 0.2 kayıpla 6.44-3/4 dolar/bushele, yani 236.6 dolar/tona geriledi.