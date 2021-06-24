Buğday fiyatlarında 'arz' baskısı

Tüm dünyada artan arz nedeniyle baskı altında olan buğday fiyatları, yüzde 0.9 gerileyerek 6.69 dolar/bushel yani 245.8 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları da ABD'deki yağışların ürün kaybı yaşanacağı endişelerini bitirmesiyle yüzde 1 gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesine yaklaştı.Soya fasulyesi kontratları dünü yüzde 0.7 ekside tamamladıktan sonra bugün de yüzde 0.9 değer kaybederek 13.73 dolar/bushel yani 504.5 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır fiyatları da dört günün ardından geriledi. Commonwealth Bank of Australia'dan Tobin Gorey "Kuzey Amerika'daki hava durumu ekinlere pozitif etki etti" dedi. Mısır vadeli kontratları dün yüzde 0.7 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.5 azalarak 6.61 dolar/bushel, yani 260.2 dolar/ton seviyesine geriledi.

Rusya buğday hasadına başladı

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı konumunda olan Rusya parlak bir üretim yılı beklentisiyle dün 2021 hasadına başladı.

Moskova'nın önde gelen tarım danışmanlığı şirketlerinden Sovecon, Rusya'nın 2021 yılı buğday hasadı beklentilerini 2.2 milyon ton artırarak 84.6 milyon ton seviyesine yükseltti.

Rusya 2020'de 85.9 milyon ton buğday hasat etmişti.