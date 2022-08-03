Buğday fiyatlarında Ukrayna rahatlaması

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören kontratları Ukrayna'dan deniz yoluyla tahıl ihracatının yeniden başlamasının arz endişelerini hafifletmesiyle kayıplarını artırdı ve bir haftadan uzun sürenin dip seviyesine geriledi.

Mısır ve soya fasulyesi fiyatları üç seansta ilk kez kazanım elde etti, ancak ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yayımlanan haftalık raporda hasat kalitesine ilişkin değerlendirmelerin analist beklentilerinin üzerinde kalması kazanımları sınırladı.

Singapur merkezli bir işlemci "Buğday piyasaları Ukrayna'dan ihracatın yeniden başlamasına reaksiyon veriyor. Fiyatların yönü, önümüzdeki haftalarda Ukrayna'dan tam olarak ne kadar buğday ve mısır çıkacağına bağlı olacak" dedi.

Razoni, İstanbul Boğazı'na demirledi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi olan Razoni, kalkışından 36 saat sonra dün İstanbul Boğazı yakınlarında demirledi. Razoni, Ukrayna'dan Lübnan'a 26,527 ton mısır taşıyacak.

Ankara'dan bir üst düzey yetkili, anlaşmanın devam etmesi halinde Ukrayna'dan aşağı yukarı her gün bir geminin yola çıkmasını beklediğini belirtti.

25 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyede

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları gün içinde 7.68 dolar/bushel ile 25 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından yüzde 0.3 azalarak 7.72 dolar/bushel, yani 283.7 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır, yüzde 0.3 yükselerek 5.96 dolar/bushel yani 234.6 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi, yüzde 0.5 artarak 13.92 dolar/bushel yani 511.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.