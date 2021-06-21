Buğday, mısır ve soya fiyatlarında düşüş
Uluslararası hububat fiyatları cuma gününü sert yükselişlerle kapadıktan sonra bugün geriledi.
Soya fasülyesi vadeli kontratları dolarda yaşanan artış nedeniyle yüzde 1 değer kaybederken Çin'den gelen talebin güçlü olması kayıpları sınırlandırdı.
Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları yüzde 1.1 değer kaybederek 13.80 dolar/bushel yani 507.1 dolar/ton seviyesine geriledi. Soya fasülyesi cuma günü yüzde 5 değer kazanmıştı.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları da cuma günü yüzde 3.5 yükseldikten sonra bugün yüzde 1.3 azalarak 6.46 dolar/bushel, yani 254.3 dolar/ton seviyesine geriledi.
Buğday ise yüzde 3.7 yükseldikten sonra yüzde 0.9 gerileyerek 6.57 dolar/bushel yani 241.4 dolar/ton seviyesine düştü.