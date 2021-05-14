Bullard: ABD ekonomisi toparlanmadan büyümeye geçme eşiğinde

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de GSYH'nın haziran sonunda yeni bir zirveye ulaşacağını ve geçtiğimiz yıl ortaya konan öngörülerden çok daha önce pandemi öncesi tepe noktasına döneceğini savundu.

ABD'de politika yapıcıların uyguladıkları hanehalkını korumaya yönelik mali stratejinin ilk anda umulanın oldukça ötesinde başarılı olduğunu belirten Bullard, milli gelirin trend oranının üzerinde bir büyümeye hazır olduğunu vurguladı.

GSYH'nın 2019 sonunda 19,2 trilyon dolara ulaştığını ve 2020 yılında yaşanan gerilemenin ardından 2021 yılının ilk 3 ayında tekrar yıllık bazda 19 trilyond olar seviyesine geri geldiğine işaret eden Bullard, "ABD ekonomisi şimdi döngünün büyüme aşamasına giriyor" diye konuştu.

Bullard ayrıca, ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin ticaretin normale dönmeye başlamasının güvenliği olduğuna dair inancı artıracak şekilde maske kullanım zorunluğunu gevşetmesinin ABD ekonomisinde büyümeyi artıracağını savundu. Bullard, "CDC'nin kararı çok güçlü büyüme için bir reçete gibi" diye konuştu.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi, COVID-19'a karşı aşılanmış olanların açık veya kapalı alanlarda maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunluluğu olmadığını duyurmuştu.