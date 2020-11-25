Bullard: COVID-19 krizi sona yaklaştı

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis şubesi Başkanı James Bullard, birçok COVID-19 aşı adayının başarılarına ilişkin son gelişmelerin sağlık krizinin ve ekonomik krizin sonunun ufukta görünüyor olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Finlandiya Merkez Bankası tarafından düzenlenen bir etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bullard, "Bu bana tünelin sonundaki ışık göründü gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Bullard ayrıca, son zamanlarda gelen bazı ekonomik verilerin sonbaharın başlarındaki kadar güçlü olmadığını görüyoruz, bununla bebarer şu ana kadar iyi gittiğimizi düşünüyorum" dedi.

Bullard, ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte ve 2021'in ilk bölümünde trendin üzerinde büyüme göstermesini beklediğini de vurguladı.