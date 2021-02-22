Bundesbank: Alman ekonomisi birinci çeyrekte küçülecek

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin COVID-19 salgınının yayılmasını önleme kısıtlamalarından etkilenmesi nedeniyle birinci çeyrekte muhtemelen küçüleceğini ve ikinci çeyrekte vaka sayılarının düşmesi ve aşılamanın ivme kazanmasıyla toparlanacağını belirtti.

Bankanın ekonomiye yönelik şubat ayı raporu yayınlandı. Raporda, Alman ekonomisinin, COVID-19 salgınının ikinci dalgası nedeniyle uygulanan sıkı kısıtlamalar nedeniyle birinci çeyrekte küçüleceği kaydedildi.

Raporda, "Almanya'nın ekonomik üretiminin 2021'in ilk çeyreğinde gözle görülür şekilde küçülmesi ancak ilkbahardan itibaren önemli ölçüde daha yüksek bir seviyeye geri dönmesi bekleniyor.” denildi.

"Vaka sayılarının düşmesiyle toparlanacak"

Banka, ekonominin, ikinci çeyrekte COVID-19 vaka sayılarının düşmesi ve aşılamanın ivme kazanmasıyla toparlanacağını belirtti.

Bu yıl ocak-mart döneminde ekonomide küçülmenin geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olacağı belirtilen raporda, buna gerekçe olarak da inşaat ve sanayi sektörlerinde büyümenin devam etmesi ve işletmelerin salgına yönelik kısıtlamalara uyum sağlaması gösterildi.

Raporda, Almanya’da enflasyonun Aralık 2020’de yüzde eksi 0,7’den ocakta yüzde 1,6’ya ulaştığı hatırlatılarak, bu durumun KDV indirimlerinin sona ermesi ve TÜFE'deki değişiklerden kaynakladığı vurgulandı.

"Emlak fiyatları aşırı değerli"

Bundesbank raporunda, COVID-19 salgınının geçen yıl Alman şehirlerinde yüksek konut fiyatlarına etkisinin sınırlı olduğu belirtilerek, şehirlerdeki emlak fiyatlarının halen yüzde 15 ila 30 “aşırı değerli” olduğu kaydedildi.

Almanya'da ekonomi, COVID-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 5 küçülerek, 10 yıldır devam eden büyüme trendine son vermişti.