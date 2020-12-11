  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Bundesbank: Almanya ekonomisi 2020'de yüzde 5,5 daralacak
Takip Et

Bundesbank: Almanya ekonomisi 2020'de yüzde 5,5 daralacak

Bundesbank, Almanya ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5,5 daralacağını öngördü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) yayımladığı tahmin raporunda, ülke ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5,5 daralacağını öngördü. 

Almanya ekonomisinin 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 4,5 büyüyeceğini öngören Bundesbank, ekonominin 2023 yılı sonundan önce COVID-19 krizi öncesi düzeyine gelmeyeceğine işaret etti.

Banka, 2020 yılı son çeyreğinde COVID-19 vaka sayılarındaki artışın bir benzerinin bahar aylarında da görüleceğini öngören bir senaryoya göre yaptığı tahmininde 2021 yılının ilk çeyreğinden sonra büyüme işaretlerinin geleceğini belirtti.