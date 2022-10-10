Bundesbank: Almanya'da iflas dalgası yaşanmayacak

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Almanya'da beklenen ekonomik daralmanın derin olmayacağını, bir iflas dalgasının yaşanmayacağını savundu.

Sueddeutsche Zeitung'a konuşan Nagel, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,3 büyüyeceğini tahmin ederken, gelecek yıl ise yatay kalacağını öngördü.

Nagel, 2023 yılında enflasyonun yüzde 6'nın altında olmayacağını da belirtti. Euro Bölgesi için enflasyon tahmini ise yüzde 5,5.

Konuşmasında Avrupa Merkez Bankası'nın elindeki tahvil pozisyonunu öngörülebilir gelecekte azaltması gerektiğini de ifade eden Nagel, gelecek ECB toplantısında enflasyon ile mücadele konusunda açık sinyaller verilmesi gerektiğini vurguladı.

Nagel, "Para politikamızı güçlü şekilde uygulamalıyız. Öngörülebilir gelecekte, tahvil pozisyonunu azaltmalıyız" ifadelerini kulandı.