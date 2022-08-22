Bundesbank: Resesyon giderek daha olası hale geliyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bugün yayınladığı aylık raporunda, Alman ekonomisinin resesyona girmesini giderek daha olası hale geldiğini bildirdi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da enflasyonun hızlanmaya devam edeceğini de öngören Bundesbank, enflasyonun bu sonbaharda yüzde 10 seviyesinde tepe yapacağını tahmin etti.

"Ekonomide üretimin kış aylarında düşmesi çok daha olası hale geldi" ifadelerini kullanan Bundesbank, "Bu kışa ilişkin gaz tedariki konusunda yüksek derecedeki belirsizlik ve keskin fiyat artışlarının hane halkları ve şirketler üzerinde ağır baskı yaratmaları büyük olasılık" dedi.

Bundesbank raporunda, enflasyon için yukarı yönlü risklerin yüksek olduğunu, özellikle Rusya'dan gaz arzının tamamen durması halinde enflasyonun beklentileri aşabileceğini de vurguladı.