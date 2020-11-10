"Büyük merkez bankaları faiz artırımına ancak 2025'te başlayacak"

10 Kasım 2020

Goldman Sachs'ın raporunda ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi büyük merkez bankalarının faiz artırımlarına 2025 yılında başlayabilecekleri öngörüldü. Çin ise söz konusu bankalar arasında bir istisna oldu.

Çin'in hali hazırda pandemi öncesi üretim seviyelerine döndüğü, kredilerin hızla büyümekte olduğunu ve mali politikanın oldukça genişlemeci olmaya devam ettiğini belirten Hatzius, "Politika yapıcılar gaza basmayı hafifletecekler gibi görünüyor, bu durum büyümede daha ılımlı bir yavaşlama sonucunu verebilir" tespitinde bulundu.

Goldman Sachs, global GSYH'nın 2020 yılında yüzde 3,9 daralacağını tahmin ederken, 2021 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4 olan piyasa beklentisinin çok üzerinde yüzde 6 olarak duyurdu. 2022 büyüme beklentisini de yüzde 3,7 olan genel tahminin üzerinde yüzde 4,6 olarak belirledi.