“Büyük teknoloji şirketlerinin gücünü kontrol etmeliyiz”

Dünya ekonomik Forumu Ajanda Haftası’nda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, büyük teknoloji şirketlerinin güçlerinin ve demokrasi, güvenlik ve bilgi kalitesi gibi konularda etkilerinin kontrol altına alınması gerektiğini savunarak, “Gerçek hayatta suç olan durumlar, çevrimiçiç mecralarda da suç olmalı” dedi.

Büyük teknoloji firmalarının kullandıkları algoritmaların şeffaf olması gerektiğine işaret eden Leyen, "İnternet şirketlerinin içeriği yayma, tanıtma ve kaldırma biçimleriyle ilgili sorumluluk almalarını istiyoruz" dedi. Ayrıca Twitter'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını yasaklama kararına değinen Leyen, "İfade özgürlüğüne böylesine ciddi bir müdahalenin yalnızca şirket kurallarına dayanmaması gerektiğini. Böylesine geniş kapsamlı kararlar için bir yasalar çerçevesi olması gerektiğini" belirtti.