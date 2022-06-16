Büyümesi beklenen Yeni Zelanda ekonomisi daraldı

Yeni Zelanda İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk çeyrekte GSYH bir önceki döneme göre yüzde 0,2 düşüş gösterdi. Piyasaların beklentisi yüzde 0,6 büyüme yaşanacağı yönündeydi.

Analistlere göre veriler, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın(RBNZ) enflasyonu kontrol altına almak ve konut fiyatlarındaki artışı soğutmak için uzun yılların en yüksek faizini uyguladığı bu dönemde, ekonomi için daha zorlu bir görünüme işaret eediyor.

RBNZ, son 5 toplantısında faizi 25'er baz puan artırarak yüzde 2,00 seviyesine çıkarmıştı.

İstatistik kurumu, tarım ve imalat sanayilerinin daha düşük üretime sahip olduğunu, hizmetler sektörünün daraldığını belirtti.

İlk çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 büyüdü.

Ülkede ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde, uzun süredir devam eden bir pandemi kilitlenmesinden geri dönülmesi nedeniyle yüzde 3,0 büyüme göstermişti.