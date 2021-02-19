Capital Economics: Arz problemleri imalat fiyatlarını artırıyor

Capital Economics'in Avrupa kıdemli ekonomisiti Jack Allen-Reynolds, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanan Şubat bileşik PMI'nın GSYH'nın ilk çeyrekte daralacağı yönünde yaptıkları tahminlerle tutarlı olduğunu bildirdi.



İmalat PMI'nın Şubat ayında son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktığına işaret eden Allen-Reynold, "Bu artış kısmen, üretim için kullanılan global yarı iletken çip arzındaki problemlerden ve konteyner tedarikindeki sıkıntılardan kaynaklanıyor" değerlendirmesini yaptı.



Allen-Reynolds, bu sıkıntıların kısa ömürlü olmasını umduğunu belirtirken, Euro Bölgesi enflasyonunun 2021 yılı boyunca yükseleceğini ve yıl sonuna doğru yüzde 2'nin üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.