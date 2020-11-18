Capital Economics: Avrupa'da yakın vadede enflasyon muhtemelen negatif kalır

Capital Economics Avrupa Baş Ekonomisti Andrew Kenningham, Euro Bölgesi'nde manşet enflasyonun birkaç ay muhtemelen 0'ın altında kalacağını tahmin etti. Koronavirüs tedbirlerinin çekirdek enflasyonu da 0'a yakın tutacağını öngördü.

Analist, Avrupa'da enflasyon görünümünün ECB'nin Aralık ayı toplantısında daha fazla ve daha uzun süreli politika destekleri açıklaması için güçlü bir argüman olacağını belirtti.