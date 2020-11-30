Capital, küresel büyüme tahmini yüzde 4,6'ya yükseltti

Capital Economics, birçok ekonominin önündte zorlu birkaç ay olmaya devam ettiğini, ancak koronavirüse karşı aşı çalışmalarından gelen pozitif haberler sonrası global ekonomi için GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini bildirdi.



2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 6,0'dan 6,8'e yükselten Capital Economics, 2022 beklentisini de yüzde 4,1'den 4,6'ya çıkardı. Capital Economics hazırladığı raporda global ekonominin gelecek 2 yılda koronvirüs salgını öncesindeki patikaya tam olarak dönemeyeceğini, ancak yaklaşacağını öngördüklerini de vurguladı.