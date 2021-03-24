Carrefour, Brezilyalı BIG'i satın alıyor

Fransız süpermarket zinciri Carrefour, Brezilya'nın en büyük üçüncü gıda perakendecisi Grupo BIG'i 1.3 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

Kanadalı Couche-Tard'ın Carrefour'a Ocak ayında yaptığı satın alma teklifinin Fransız hükümetinin itirazı sonrası başarısız olmasından sonra, Fransız gıda perakendecisi ilk ciddi satın alma anlaşmasını yapmış oldu.

Avrupa'nın en büyük perakendecisi olan Carrefour geçen ay yaptığı açıklamada, şirketin kendi kendine mali toparlanmasını hızlandırabileceği konusunda "son derece emin" olduğunu ve küçük satın almaların büyümeyi artırmaya yardımcı olabileceğini duyurmuştu.

Carrefour, 387 şubeye sahip ve 2020 yılında 24.9 milyar Brezilya reali (4.51 milyar dolar) ciro yapmış Brezilyalı BIG'i Walmart ve yatırım şirketi Advent International'dan satın alacak.