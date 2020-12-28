CEBR, Çin'in 2028 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olacağını öngördü

Daha önce Çin'in ABD'yi 2033 yılında geçeceğini tahmin eden İngiltere merkezli Ekonomi ve İş Dünyası Araştırmaları Merkezi (CEBR), COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle öngörüsünü 5 yıl öne çekti.

CEBR tarafından yayımlanan "Dünya Ekonomik Ligi Tablosu 2021"e göre, Çin' COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizi ABD'ye oranla daha hızlı ve güçlü bir şekilde atlatacak.

Rapor, COVID-19 salgını ve bunun ekonomik etkilerinin iki ülke arasındaki rekabette Çin'i daha avantajlı hale getirdiğini belirtti. Çin'in salgına karşı aldığı sert tedbirlerin, batı ekonomilerine karşı daha az hasar görmesine neden olduğu, ekonomisinin bu dönemi güçlenerek atlatacağı ifade edildi.

Geçen yıl ABD 21,4 trilyon dolarlık GSYİH ile Dünyanın en büyük ekonomisi olurken, Çin 14,4 trilyon dolarlık GSYİH ile ikinci sırada yer aldı. Ancak CEBR'nin tahminine göre 2021-25 yılları arasında Çin ortalama yüzde 5,7, 2026-30 arasında yüzde 4,5 büyüyecek. ABD'nin büyümesi ise 2022-24 arasında ortalama yüzde 1,9, 2025-30 arasında yüzde 1,6 seviyesinde kalacak. Bunun sonucu olarak Çin ekonomisi 2028 yılında ABD'nin önüne geçecek.

2020 yılında 6.sırada bulunan Hindistan ekonomi 2030 yılında 3. sıraya yükselecek. Bu dönemde Japonya 3.sıradan 4.sıraya inerken, Almanya 4.sıradan 5. sıraya gerileyecek. Böylece 2030 yılında ilk 5 sıra Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Almanya şeklinde olacak.

Rapora göre, 2020 yılında 20.sırada yer alan Türkiye 2021 yılında 22.sıraya inecek, 2025 yılında yeniden 18.sıraya çıkacak. Türkiye, 2030 ve 2035 yıllarında 20. sırada yer alacak.

2021 yılında 15.sırada yer alan Endonezya'nın 2035 yılında 8. sıraya 38.sırada yer alan Vietnam'ın 19.sıraya kadar çıkacağı tahmin edildi.