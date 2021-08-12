Çekirdek TÜFE, tapering endişelerine su serpti

Hilal SARI

Küresel piyasada tüm oyuncuların adeta kilitlendiği ABD temmuz enflasyon verisi beklentilerin aksine yüzde 5,4 düzeyinden Dow Jones ekonomistlerinin öngördüğü yüzde 5,3 seviyesine gerilemedi ve haziranda gördüğü 13 yılın zirvesinde seyretmeye devam ediyor. Ancak çekirdek TÜFE’de beklentilere paralel yüzde 4,5’ten yüzde 4,3’e yaşanan gerileme ve aylık verilerde yaşanan beklentilerin üzerinde düşüş, veri öncesi hızlanan ve 1 yılın zirvelerine yaklaşan dolar endeksine fren yaptırdı.

Aylık verilerde düşüş, Fed’in geçici söylemini destekliyor

Temmuz ayı aylık TÜFE verisi beklentiler doğrultusunda haziran ayındaki yüzde 0,9 düzeyinden yüzde 0,5’e gerilerken, Çekirdek TÜFE’de aylık yükselişin yüzde 0,4 olması beklenirken, veri yüzde 0,3 geldi. Fed Başkanı Jerome Powell, son aylarda yaptığı birçok açıklamada yüksek enflasyondan endişe eden tüm oyunculara “bu enflasyon geçici” demiş, pandeminin geçici etkilerinin hafiflemesiyle enflasyonda tekrar düşüş görüleceğini söylemişti.

4 ayın zirvesindeki dolar frene bastı

Fed’in “bu enflasyon geçici” söylemlerini destekleyen aylık çekirdek TÜFE verisi sonrası dolar endeksi tekrar 93 düzeyinin altına indi ve TSİ 10:20 itibariyle yüzde 0,03 artışla 92,95 düzeyinde tutundu. Veri öncesi Delta varyantına ilişkin endişeler ve ABD’de güçlü seyreden enflasyonun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenenden daha erken tapering’e başlayacağı beklentisiyle 4 ayın zirvesini gören dolar endeksi gün içinde 93,19 düzeyine kadar çıkarak 1 Nisan’dan bu yana en yüksek düzeyini görmüştü.

COVID-19 pandemisinden çıkış patikasının, Delta varyantının vakaları tüm dünyada artırmasıyla birlikte tekrar tehlikeye girmeye başladığına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi merkez bankalarının dev parasal desteklerini ne zaman azaltmaya başlayacağı sorusunun yanıtı için yatırımcılar hem ABD hem Euro Bölgesi TÜFE verilerini çok yakından takip ediyor. Merkez Bankası yetkilileri Atlantik’in iki yakasında da “enflasyondaki yükseliş geçici” açıklamaları yapmış ancak son dönemde ardı ardına sıkılaşma sinyalleri vermişti.

Altın da çekirdek TÜFE’den güç aldı

Veri öncesi dünya genelinde vaka artışları nedeniyle yüzde 0,60’a yakın yükseliş kaydeden spot altın TSİ 10:20’de 1.755 dolardan işlem görüyor. Gücünü Delta endişelerinden alan spot altın beklentilerin altında gelen çekirdek TÜFE’nin etkisiyle gün içinde yüzde 1’e yakın yükselişle 1.757 dolara kadar yükseldi.

“Fed faizleri artırmaya hazırlanmalı”

Çekirdek TÜFE’nin beklentilerin altında gelmesi, piyasalarda uzun süredir devam eden tapering endişelerine bir nebze su serpse de, bazı uzmanlar Fed’in faizleri artırmaya hazırlanması gerektiği görüşünde. Fed ise “önce tapering, sonra faiz artışı” patikasını izleyeceğini duyurmuştu. JP Morgan Asset Management’tan Küresel Strateji Direktörü David Kellyverinin hiperenflasyona işaret etmediğini belirtse de, Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada “Fed faizleri artırmaya hazırlanmalı” dedi.

“Euro/dolar paritesi TÜFE ile yükselse de 1,17’nin altına inebilir”

Veri öncesi dolar endeksi bir yılın en yüksek düzeylerine doğru harekete geçmiş ve euro/dolar paritesini 1,17 sınırına kadar geriletmişti. Beklentilerin üzerinde gelen verinin ardından parite tekrar güçlenerek gün içinde 1,1748 düzeyine kadar yükseldi. TSİ 10:20 itibariyle parite 1,1735’ten işlem gördü. Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities’den Kıdemli Foreks Stratejisti Mazen Issa, “çekirdek TÜFE’nin beklentilerin altında gelmesinin dolara fren yaptırdığını ancak Euro/dolar paritesinde veri sonrası yaşanan rallinin muhtemelen söneceğini” belirtti ve 1,17 düzeyinin aşağısına kırılmalar görülebileceğini öngördü.

Avrupa’da da TÜFE, ECB hedefini aşıyor

ABD TÜFE’de aylık bazda yaşanan düşüşe rağmen, veri hala Fed’in hedeflerinin çok üzerinde. Ancak Avrupa’da da hızlanan TÜFE verisinin bu ay ECB’nin yüzde 2 hedefini aşması bekleniyor. Almanya’da yıllık TÜFE temmuz ayında yüzde 3,8’e yükselerek, 1993 yılından bu yana en yüksek düzeye gelmiş oldu. Euro Bölgesi’nde ise enflasyonun temmuzda hazirandaki yüzde 1,9 düzeyinden yüzde 2,2’ye yükselerek Avrupa Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı hedefinin üzerine çıkması bekleniyor. Nihai veri 18 Ağustos’ta açıklanacak.

Wall Street: Tahvilde yükseliş tahmin edildiği kadar olmayacak

10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi enflasyon verisi öncesi hızlı bir yükseliş kaydederek yüzde 1,378 düzeyine kadar çıktı ancak beklentilerin altında gelen aylık çekirdek TÜFE verisinin de etkisiyle tahvil getirileri gün içi kazançlarının çoğunu geri verdi. 10 yıllıkta getiri veriden bir saat sonra TSİ 10:20 itibariyle 1.342’ye kadar geriledi. Öte yandan Wall Street’te bir grup yatırım bankası, bu yaz 22 trilyon dolar hacme ulaşan ABD Hazine tahvili piyasasında tahvil getirilerine yönelik öngörülerini düşürdü. Dünyanın dört bir yanındaki varlıklar için önemli bir gösterge olan ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ağustos ayının başlarında yüzde 1,13'e kadar düşmüştü. Tahvil getirilerin, güçlü ekonomik toparlanma ve Fed’in kriz dönemindeki teşvik programlarını sona erdirmeye yaklaştığına dair işaretlere rağmen düşmesi birçok ekonomisti şaşırtmıştı. Analistler ve yatırımcılar, getirilerin yıl sonuna kadar yüzde 2'nin üzerine çıkacağına dair daha önceki tahminleri yeniden düşünmek zorunda kaldılar. Son zamanlardaki düşük seviyelerden bir toparlanma başlamış olsa da, çok az kişi getirilerin önceden tahmin edilen seviyelere ulaşmasını bekliyor. FactSet tarafından geçen ay derlenen analistlerin son revizyonlardan önceki ortalama tahminine göre, 10 yıllıkta getirinin şu andaki 1,3 düzeylerinden yıl sonuna kadar yüzde 1,8'e yükselebilir.