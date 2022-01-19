CEO’ların iyimserliği 10 yılın zirvesinde

Bağımsız denetim şirketi PwC’nin araştırma birimi PwC Research tarafından gerçekleştirilen Küresel CEO Araştırması’na göre CEO’lar küresel ekonominin potansiyeli konusunda 2012’den bu yana en yüksek iyimserlik oranına sahip. Küresel CEO’ların %77’si, Türkiye’deki CEO’ların ise %80’i 2022’de küresel ekonomik büyümenin artacağını düşünüyor. PwC'nin bu yıl 25.’sini gerçekleştirdiği geleneksel yıllık Küresel CEO Araştırması’na 89 ülke ve bölgeden 4.446 CEO katıldı. PwC’nin küresel araştırma birimi PwC Research ekibinin yürüttüğü 2021’in Ekim ve Kasım aylarında yapılan çalışmaya, bu yıl Türkiye’den 88 CEO katıldı.

Araştırma; CEO’ların sadece küresel büyüme değil, kendi şirketlerinin büyümesi konusundaki iyimserliğini de ortaya koyuyor. Küresel CEO’ların %56’sı, Türkiye’deki CEO’ların ise %72’si 12 ay içinde şirketlerinin büyümesi konusunda güven duyduklarını söylüyor.

Geçen yıl olduğu gibi, şirketler için en çok siber riskler ve pandemi tehdit olarak görülüyor. Türkiye’den katılan CEO’ların endişeleri, makroekonomik dalgalanmalar ve iklim değişikliği. CEO’ların %41’i ABD’yi gelecek 12 ayda küresel büyüme için hedef olarak görüyor. ABD’yi Çin takip ediyor.

Siber güvenlik riski pandeminin önüne geçti

Kısa vadede potansiyel gelir kesintileriyle ilgili endişe duyan küresel CEO’lar, geçtiğimiz yıl pandemiyi en büyük tehdit olarak göstermişti. Bu yıl ise siber riskler ilk sıraya yerleşti. CEO’lara göre; %49’luk oranla siber güvenlik ve pandemiyle bağlantılı olarak %48 ile küresel sağlık durumu, iş dünyası için ilk iki risk unsuru oldu. Milli gelirdeki dalgalanma, işsizlik ve enfl asyonun birlikte değerlendirildiği makroekonomik dalgalanma faktörü ise %43 ile üçüncü sırada yer aldı. CEO’ların %33’ü ise iklim değişikliğinden endişe ettiklerini belirtti.

Türk CEO’ların endişeleri farklı

Türkiye’deki CEO’lar içinse risk unsurları, küreselden daha farklı bir tablo çiziyor. Türk CEO’ların %69’u makroekonomik dalgalanmalardan endişe duyarken, %49’lık oranla iklim değişikliği faktörünü küresel CEO’lara göre daha üst sıraya koyuyorlar. PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’deki CEO’lar genel olarak daha iyimser olsalar da endişe düzeyleri de yüksek. En çok endişe duydukları konular ise küresel CEO’lardan farklı. Onlar, beklendiği gibi milli gelirdeki dalgalanma, işsizlik ve enfl asyon gibi konuları içeren makroekonomik dalgalanmalardan çekincelerini dile getiriyorlar.”