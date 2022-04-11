Cezayir ile İtalya doğalgaz tedarikini artırma anlaşması imzaladı

Ülkenin devlet enerji şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Sonatrach ile İtalyan enerji şirketi ENI arasında doğalgazla ilgili anlaşmaya varıldı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve ülkesini ziyaret eden İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin huzurunda imzalanan anlaşma, TransMed boru hattının kapasitesini kullanarak İtalya'ya doğalgaz sevkiyatını artırmayı hedefliyor.

İki ülke arasındaki enerji anlaşması, 2022-2023 yıllarında her iki şirketin gaz fiyatlarını küresel piyasaya göre gözden geçirmeyi içeriyor.

İtalya, Rusya’ya bağımlılığı azaltmayı hedefliyor

Cezayir’den İtalya’ya doğalgaz tedarikinin artırılmasına ilişkin imza töreninde konuşan İtalya Başbakanı Draghi "Hükümetlerimiz, enerji sektöründe ikili iş birliğine ilişkin bir niyet bildirgesi imzaladı. Buna, ENI ve Sonatrach arasındaki İtalya’ya doğalgaz ihracatını artırma anlaşması da ekleniyor." dedi.

Draghi, "Ukrayna’nın işgalinin hemen ardından İtalya’nın, Rus doğalgazına bağımlılığını hızla azaltması gerektiğini açıklamıştım. Bu anlaşmalar, bu stratejik hedefe ulaşmada önemli bir yanıt." diye konuştu.

İtalyan Başbakan, Cezayir ile iş birliklerini sadece enerji alanında değil diğer sektörlerde de geliştirmek istediklerini, bu kapsamda 18-19 Temmuz’da yine Cezayir’de hükümetler arası zirve için bir araya geleceklerini duyurdu.

Öte yandan İtalyan enerji firması ENI’den yapılan açıklamada da bugünkü anlaşmayla Cezayir’den İtalya’ya doğalgaz taşınan Transmed boru hattının kapasitesinden yararlanarak, 2023-2024’te yılda 9 milyar metreküpe kadar kademeli olarak doğalgaz sevkiyatının artırılacağı kaydedildi.