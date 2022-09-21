Cezayir, İtalya’ya ilave 10 milyar metreküp doğalgaz gönderecek

Cezayir resmi ajansı APS’ye göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir’in yıl sonundan önce İtalya’ya doğalgaz arzını 25 milyar metreküpe çıkarmayı planladığı belirtildi.

Cezayir’in İtalya'ya karşı yükümlülüklerini bugüne kadar 17,8 milyar metreküp gaz teslim ederek yerine getirdiği ve İtalya'ya ilk gaz tedarikçisi konumunu pekiştirdiğine vurgu yapılan açıklamada, İtalya’nın gelecek aylarda ilave 10 milyar metreküp doğalgaz alacağı belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 18 Temmuz’da ülkesinin İtalya’ya doğalgaz tedarik hacmini artıracağını duyurmuştu.

Cezayir, İtalya’nın Sicilya Adası'nı Tunus üzerinden Cezayir’e bağlayan ve yıllık maksimum 32 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip Trans-Mediterranean boru hattıyla İtalya'ya doğalgaz sağlıyor.