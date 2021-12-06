China Evergrande hisseleri 11 yılın en düşük seviyesini gördü

Borçlarını geri ödemek için elinde yeterince fon olmayan ve 6 Kasım'da gerçekleştiremediği 82,5 milyon dolarlık tahvil kupon ödemesini 30 günlük sürenin sona ereceği bugün de yerine getiremeyeceği endişeleri Evergrande'nin hisse senetleri yüzde 12'den fazla değer yitirdi.

China Evergrande hisseleri şu sıralarda yüzde 12,44 değer kaybı ile 1,97 Hong Kong Doları seviyesinden işlem görüyor.