Chobani’den halka arz kararı: Başvurusunu geri çekti

Hamdi Ulukaya’nın kurduğu yoğurt üreticisi Chobani Inc., ABD’de halka arz başvurusunu geri

çekti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yayımlanan dosyada, "Şirket,

şu anda planlanan halka arzı sürdürmemeye karar verdi." ifadeleri yer aldı. Dosyada, başvurunun geri çekilmesi hakkında neden gösterilmedi.

Chobani Eylül 2021’de halka arz için başvuruda bulunmuştu. 17 yıl önce kurulan şirket, SEC’e yaptığı başvuruda 100 milyon dolarlık hisse satışı hedeflediğini bildirmişti.

Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya başvuru dosyasında yer alan açıklamasında, “Hala genç, enerjik ve girişimci bir şirketiz” değerlendirmesini yapmıştı.

Ulukaya, 1994 yılında Türkiye’den ABD’ye göç etmiş ve 2005’te Chobani şirketini kurmuştu. Erzincanlı Türk girişimci Ulukaya, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir

yoğurt fabrikasını satın alarak yarattığı marka ile ABD’de en çok tercih edilen yoğurt markaları arasına girmişti.