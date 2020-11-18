Çin, 138 ülke ile 201 Kuşak ve Yol işbirliği anlaşması imzaladı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei, Çin'in

138 ülke ve 31 uluslararası örgüt ile 201 Kuşak ve Yol işbirliği anlaşması imzaladığını açıkladı.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, düzenlenen basın toplantısında konuşan Meng Wei, Kuşak ve Yol işbirliği sayesinde

Çin'in dış ticarette istikrarı koruduğunu söyledi.

Sözcü Meng'ın verdiği bilgilere göre, yılın ilk üç çeyreğinde

Çin'in Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkeler ile toplam dış ticaret hacmi 963 milyar 420 milyon doları buldu. Çin'in Kuşak ve Yol ülkelerine yaptığı finansal olmayan doğrudan yatırımlar da yüzde

29,7'lik artışla 13 milyar 20 milyon dolara ulaştı.

Meng Wei, Çin-Avrupa kargo tren seferleri hakkında da bilgi verdi. 5 Kasım itibarıyla Çin ile Avrupa arasındaki kargo tren seferlerinin sayısı geçen yılki seviyeyi aşarak 10 bin 180'e ulaştı. 21 Avrupa ülkesindeki 92 kente yapılan seferlerde yüzde 54'lük bir artış oranıyla 927 bin konteynerlık mal taşındı.

Salgın döneminde kargo tren seferleriyle 60 bin tonluk tıbbi malzeme Avrupa'ya gönderildi. Çin ile Avrupa'nın salgınla ortak mücadelesinde hayati bir kanal haline gelen söz konusu tren seferleri, aynı zamanda uluslararası tedarik ve endüstri zincirlerinin korunması bakımından da kritik mesnet niteliği taşıyor.

Meng Wei, Kuşak ve Yol güzergâhındaki bir grup büyük projede de yeni ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Sözcü, Çin-Laos tren hattının hizmete girdiğini, Macaristan-Sırbistan tren hattının Sırbistan kısmının inşasına başlanmasına dair anlaşmanın yürürlüğe girdiğini ve Pakistan'daki Lahore demiryolu hattının da hizmete başladığını duyurdu.

Sözcü Meng, salgın döneminde Çin'in insanoğlu ortak kader topluluğu kavramını vurgulayarak, uluslararası sorumluluklarını üstlendiğini ve Kuşak ve Yol güzergâhındaki 150'den fazla ülke ve uluslararası örgüte 280 sefer tıbbi malzeme yardımı gönderdiğini belirtti.