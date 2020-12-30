Çin 2019 büyümesini aşağı yönlü güncelledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu 2019 yılı GSYH büyüme oranını aşağı yönlü revize etti. Daha önce Çin ekonomisinin 2019 yılında yüzde 6,1 büyüdüğünü duyuran Büro, bu oranı yüzde 6 olarak güncelledi.

Revizyon, ekonomik verilere ilişkin nihai hesaplamaların yapılmasının ardından geldi.

Çin 2020 yılı için GSYH ilk tahminini 18 Ocak'ta açıklayacak ve bu yıl büyüme gösteren tek büyük ekonomi olarak öne çıkması bekleniyor. Çin ekonomisi yılın ilk 3 çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 büyüdü.