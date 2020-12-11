Çin: 2020'de 25 milyon araç satışına ulaşmak mümkün

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) dünyanın en büyük araç pazarı olan Çin'in global otomotiv sektörününü COVID-19 krizinden toparlanmasına liderlik yapmaya devam ettiğini açıkladı.

CAAM Başkan Yardımcısı Fu Bingfeng, kuruluşun Pekin'de düzenlediği yıllık konferansında yaptığı açıklamadra Çin'de bu yıl araç satışlarının 25 milyona ulaşmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Fu, bu yıl 20 milyon binek araç ve 5 milyon ticari araz satılmasını beklediklerini vurguladı.

Çin'de 2019 yılında 25,77 milyon araç satılmıştı.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yetkilileri de 2020 yılında araç satışlarının 1,3 milyon adetlik bölümünü yeni enerjili araçların oluşturmasının beklendiğini ifade ettiler. 2019'da 1,2 milyon adet yeni enerjili araç satılmıştı.

CAAM, Çin'de araç satışlarının 2021'de ılımlı bir büyüme göstermesini beklediklerini ifade ederken, 2025 yılında ise satış adedinin 30 milyona ulaşacağını tahmin ettiklerini duyurdu.