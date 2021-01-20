Çin 2020'de yabancı yatırımlarında rekor düzeye yükseldi

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin anakarasına yapılan doğrudan yabancı yatırımların (FDI), yıllık bazda yüzde 6,2 artarak 2020'de 999,98 milyar yuan ile rekor seviyeye yükseldiğini duyuruldu.

Ülkeye dolar cinsinden yapılan yatırımlar ise , yıllık bazda yüzde 4,5 artışla 144,37 milyar dolara yükseldi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu ise, önemli bir ekonomik gösterge olan ülkenin katma değerli sanayi üretiminin 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,8 arttığını açıkladı.

Çin geçtiğimiz yıllar içinde hızlı büyüme serisi ve milyonlarca tüketiciye sahip olmasıyla uluslararası markalardan, finansal kuruluşlarına kadar pek çok yabancı yatırım almış, Çin hükümeti ise bu akıma yardımcı olmak adına yabancı yatırımlar karşısında aldığı tedbirleri gevşetmişti. 2020’nin son günlerinde AB ile imzalanan yatırım anlaşmasıyla Çin dünyaya “yabancı yatırımları için güvenli bir ekonomiyim” mesajını yinelemiş oldu.