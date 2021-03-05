Çin 2021 yılı için büyüme hedefini yüzde 6 üzeri olarak belirledi

Başbakan Li Keqiang tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı için ekonomik büyüme hedefi yüzde 6'nın üzeri olarak belirlendi. 2021 yılında 2020 yılına göre daha fazla istihdam yaratılması sözü de verildi.

Li yaptığı açıklamada, "Genel bir hedef olarak, "Çin'in büyüme oranı bu yıl yüzde 6'nın üzeri olarak belirlendi. Bu hedefi belirlerken, ekonomik aktivitedeki toparlanmayı dikkate aldık" diye konuştu.

Çin ekonomisi 202 yılında yüzde 2,3 büyümüştü.

2021 yılı için belirlenen büyüme hedefi, ekonomistlerin Çin ekonomisi ise ortaya koydukları yüzde 8'lik büyüme tahminini oldukça gerisinde kaldı.

Gelecek 5 yıl için yıllık ortalama büyüme oranı ise, 2016-2020 dönemi için açıklanan yüzde 6,5'in üzerinde "makul" bir aralık olarak belirlendi.

Başbakan Li yaptığı açıklamada, 2021 yılı için enflasyon hedefini yüzde 3 civarı olarak ortaya koydu. 202 yılı enflasyon hedefi yüzde 3,5 civarı olarak belirlenmişti.

Keqiang 2021 yılı için bütçe açığı hedefini GSYH'nın yüzde 3,2'si civarı olarak belirlediklerini duyurdu.

Çin, 2020 yılı için bütçe açığı hedefini GSYH'nın yüzde 3,6'sının üzeri olarak belirlemişti.

2021 yılı için yerel yönetimlerin ihrac edebilecekleri özel amaçlı tahvil miktarını 2020 yılı için belirlenen 3,75 trilyon yuanın altında, 3,65 trilyon yen olarak belirleyen Çin hükümeti, 2021 yılı için yeni istihdam hedefini de 11 milyon olarak ortaya koydu.

2020 yılı için yeni istihdam hedefi 9 milyon olarak belirlenmişti.

Başbakan Li'nin açıklamasına göre 2021 yılı için anket bazlı kentsel işsizlik oranı da 2020 yılı için konulan yüzde 6'lık hedefin altında yüzde 5,5 olarak belirlendi.

Çin, 2021 yılıda savunma harcamalarını ise 2020 yılına göre yüzde 6,8 artıracak. 2020 bütçesinde savunma harcamaları artışı yüzde 6,6 olarak ortaya konmuştu.