Çin, 593 şirketle halka arz rekoru kırdı

Danışmanlık firması Ernst & Young (EY) tarafından yapılan açıklamaya göre Çin, 2021 yılında dünya genelinde halka arz rekoru kırdı.

Çin’de geçen yıl halka açılan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 593’e ulaştı. EY’nin araştırmasının sonuçlarına göre dünya çapında yeni halka arzların sayısı ise geçen yıla göre yüzde 64 oranında artarak 2 bin 388’e yükseldi. Ayrıca 2021 yılında küresel halka arz hacmi, yüzde 67 artarak 453 milyar dolara ulaştı.

En dikkat çeken artış Avrupa’da yaşandı. Geçen yıla göre, Avrupa borsalarındaki halka arz sayısı 191’den 485’e çıktı. Halka arzların büyüklüğü ise üç kat büyüyerek 81 milyar doları aştı.

Ernst & Young partnerlarından Martin Steinbach’ın, araştırmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada COVID-19 salgınına karşın dünya genelinde yatırımcıların pozitif olduğunu vurguladı. Dünya çapında her dört halka arzdan birinin ve toplam ihraç hacminin yüzde 33’ünü teknoloji şirketlerinin oluşturduğunu belirten Steinbach, “Salgın ekonominin dijital dönüşümünü önemli ölçüde artırdı. Bu trendin gelecek yıl da sürmesini bekliyoruz; teknoloji ve sağlık sektörlerinde hızla büyüyen çok sayıda şirket borsaya girecek” dedi.