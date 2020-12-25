Çin, 92 yeni inovasyon üssü inşa edecek

Çin Hükümeti'nin Devlet Konseyi tarafından yayınlanan bir genelge uyarınca ülke belirlenen bölgelerde, iş yerlerinde, üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde 92 adet gösteri merkezi kurulacak. Söz konusu genelgeye göre, bu merkezlerin oluşturulmasında farklı ve amaca uygun birer geliştirme stratejisi uygulanacak.

Amaç, bu üsleri, merkezleri girişimcilik ve istihdam platformları olarak geliştirmek ve bunları bütünleşmenin ve inovasyonun öncü güçlerine dönüştürmek. Öte yandan ülke mikro, ufak ve orta boy girişimleri önemli inovasyon kaynakları haline getirmeye ve küresel bir platform oluşturmak amacıyla açık ve yenileştirici bir işbirliğini derinleştirmeye odaklanacak.

Genelge, ilgili kurumları bu gösteri merkezlerine desteklerini yoğunlaştırmaya çağırırken, inovasyonu ve girişimcilik ruhunu kolaylaştırma amacıyla operasyonların izlenmesini ve değerlendirilmesini güçlendirme doğrultusunda çaba talep ediyor.