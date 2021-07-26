Çin: ABD, Çin’i hayali bir düşman olarak göstermesin

Sanayi ve lojistik merkezi Henan eyaletindeki sel felaketiyle boğuşmakta olan ve ülke genelinde ocak ayından bu yana en yüksek yeni COVID-19 vaka sayılarını gören Çin’in hem ABD hem de İngiltere ile olan gerilimleri de sürüyor. Pandemi boyunca ABD ile ticareti sanki hiç pandemi ve ticaret savaşları yokmuşçasına artmasına rağmen Çin, ABD, İngiltere ve hatta AB tarafından artık ekonomik ve sistemik bir rakip olarak görülüyor.

Çin ise özellikle ABD’yi Çin’i “hayali bir düşman” olarak göstermekle suçluyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Çin’in doğusundaki Tianjin kentinde mevkidaşı Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Xie Feng ile görüştü. Çin devlet televizyonundaki habere göre Xie Feng, görüşmede “ABD Çin’i hayali bir düşman olarak göstererek ulusal bir gayede birleşme hissiyatını yeniden alevlendirmek istiyor” dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Sherman ziyareti öncesinde ABD’yi Çin’le ve diğer ülkelerle ilişkilerde kendisini üstün görmekle suçlamış ve rekabet konularında adaletli bir ortam talebi olan ABD’ye “gerekirse adaleti öğretiriz” mesajı vermişti. TSİ 17:00 itibariyle ABD’den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi ancak ziyaret öncesinde uzmanlar görüşmelerin iyi gitmesi durumunda iki süper gücün iklim kriziyle ve uyuşturucuyla mücadele, Kuzey Kore ve İran gibi konularda işbirliğinin önemine dikkat çekmişti.

“İngiltere Çinli şirketi nükleer projelere almak istemiyor”

Pekin’in Londra ile ilişkilerinde de gerilim artıyor. Financial Times’da yer alan bir habere göre Çin’in devlete ait nükleer enerji şirketi China General Nuclear (CGN) İngiltere hükümetinin enerji projelerinden men edilebilir. Hükümetin konuyu değerlendirdiğini aktaran haberde Suffolk’ta inşa edilecek 20 milyar sterlinlik Sizewell nükleer santralinin konsorsiyumunda da CGN’nin dahil edilmemesi konusu ele alınıyor. İngiltere hükümeti de Hong Kong ve Uygurlara yönelik politikaları konusunda ABD’nin yanında, Çin’in karşısında yer alan bir tutum izliyor.