Çin, ABD ile eşit şartlarda masaya oturmak istiyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün 2021 Uluslararası Durum ve Çin Dışişleri Semineri’nin açılışında verdiği demeçte, Çin-ABD ilişkilerinin ciddi zorluklar ve çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olmasının temel nedeninin ABD’nin Çin ile olan diplomatik ilişkileri hakkında yanlış stratejik değerlendirme yapmasından kaynaklığını kaydetti.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, "Wang, ABD’nin iki ülkenin liderlerinin vardıkları konsensüsü yerine getirerek, Çin’le birlikte iki büyük ülkenin barış içinde bir arada bulunmasının yollarının arayışında olduğunu dile getirdi. Wang, ABD’deki bazı kişilerin Çin’in sürekli geliştiği gerçeğini ve Çin-ABD’nin karşılıklı yarar ve ortak kazancı gerçekleştirebilmesini kabul etme niyetinde olmayıp, diğer ortaklarıyla birlikte Çin’e baskı yapmayı amaçladığını da hatırlattı.

Wang, ABD’nin yanlış söylem ve eylemlerinin sadece iki halkın çıkarlarına zarar vermekle kalmayıp, dünya barışı ve istikrarına da ciddi darbe indirdiğini kaydetti. Wang Yi, Çin’in daima ABD ile eşit düzeyde iki ülke olarak diyalog, karşılıklı yarara dayalı işbirliği ve dengeli rekabet içinde olma ve ABD ile zıtlaşmaya girmekten çekinme yönünde bir tavır içinde olduğunu da sözlerine ekledi