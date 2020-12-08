Çin, ABD ile Faz 1 ticaret anlaşmasını sürdürmek istiyor

Çin'de iş yapan 240 Amerikan şirketini temsil eden ABD-Çin İş Konseyi Başkanı Craig Allen, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Amerikalı yöneticiler ile pazar günü yaptığı video konferans görüşmesinde Pekin'in ABD ile yapılan Faz 1 ticaret anlaşmasına bağlı olmaya devam ettiğini söylediğini açıkladı.

Allen yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Wang, anlaşmaya bağlılıklarını yeniden teyit etti. Çin tarafından tam sistemin devam ettiğini belirtti ve taahhütlerini yerine getireceklerini ifade etti" dedi.