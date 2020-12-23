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Çin: ABD yaptırımları uluslararası ticarete zarar veriyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırımlarının uluslararası ticarete zarar verdiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan, ABD'nin Çinli firmalara uyguladığı yaptırımların uluslararası ticarete zarar verdiğini söyledi ve ABD'yi, piyasa ekonomisini, adil rekabet prensiplerini ve uluslararası ticaret kurallarını ihlal etmekle suçladı.

Lijan, ABD'nin bu hamlesinin küresel tedarik zincirine zarar verdiğini ve sadece ABD'nin ekonomisinin yararına olduğunu ifade etti.

"ABD yaptırımları uluslararası ticarete zarar veriyor"Küresel Ekonomi

 